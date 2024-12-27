Дубль Каюмова принес «Локомотиву» победу над «Витязем»
«Локомотив» на выезде победил «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3.
У ярославской команды дубль в этой игре оформил Артур Каюмов и еще по голу забили Максим Шалунов, Павел Красковский и Даниил Тесанов. У клуба из Подмосковья отличились Дмитрий Бучельников, Фредерик Готье и Руслан Педан.
«Локомотив» с 66 очками после 41 матча лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» (36 баллов в 38 играх) идет на девятой строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)
Голы: Шалунов — 13, 7:46 — 0:1. Бучельников — 10 (Чехович, Рыков), 18:14 — 1:1. Каюмов — 12 (Березкин, Киселевич), 25:53 — 1:2. Каюмов — 13 (бол., Сергеев, Шалунов), 29:09 — 1:3. Красковский — 6 (Тесанов, Полунин), 31:59 — 1:4. Готье — 10 (Яровой), 48:57 — 2:4. Тесанов — 3 (Полунин, Рафиков), 50:00 — 2:5. Педан — 1 (Готье, Дарьин), 50:51 — 3:5.
Вратари: Дорожко — Исаев.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 21 (9+6+6) — 37 (16+12+9).
Судьи: Беляев, Спирин.
27 декабря. Балашиха. Арена Балашиха. 3374 зрителя
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