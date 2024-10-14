«Локомотив» на выезде уступил «Витязю»

Лидер Западной конференции «Локомотив» в гостях потерпел поражение от «Витязя» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:2.

Голы хозяев в этой игре забили Дерек Барак и Дмитрий Бучельников. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Артур Каюмов.

«Локомотив» с 26 очками после 16 матчей продолжает лидировать в таблице «Запада». «Витязь» одержал третью победу подряд и вышел на 7-е место, на счету команды 16 баллов за 15 игр.

Клуб из Ярославля 16 октября отправится в гости к «Куньлуню». Команда из Подольска на следующий день примет «Автомобилист».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Барак — 10 (бол., Рой, Готье), 1:34 — 1:0. Бучельников — 4 (Стюарт), 15:48 — 2:0. Каюмов — 6 (Шалунов), 52:44 — 2:1.

Вратари: Дорожко — Исаев (59:24).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 20 (10+6+4) — 42 (13+13+16).

Судьи: Гашилов, Светилов.

14 октября. Балашиха. Арена Балашиха