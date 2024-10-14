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«Локомотив» на выезде уступил «Витязю»

Алина Савинова
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14 октября. «Витязь» обыграл «Локомотив» в домашнем матче (2:1).
Фото ХК «Витязь»

Лидер Западной конференции «Локомотив» в гостях потерпел поражение от «Витязя» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:2.

Голы хозяев в этой игре забили Дерек Барак и Дмитрий Бучельников. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Артур Каюмов.

«Локомотив» с 26 очками после 16 матчей продолжает лидировать в таблице «Запада». «Витязь» одержал третью победу подряд и вышел на 7-е место, на счету команды 16 баллов за 15 игр.

Клуб из Ярославля 16 октября отправится в гости к «Куньлуню». Команда из Подольска на следующий день примет «Автомобилист».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Барак — 10 (бол., Рой, Готье), 1:34 — 1:0. Бучельников — 4 (Стюарт), 15:48 — 2:0. Каюмов — 6 (Шалунов), 52:44 — 2:1.

Вратари: Дорожко — Исаев (59:24).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 20 (10+6+4) — 42 (13+13+16).

Судьи: Гашилов, Светилов.

14 октября. Балашиха. Арена Балашиха

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Локомотив (Ярославль)
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5 ЦСКА 15 7 8 18
6 Динамо М 16 8 8 17
7 Витязь 15 8 7 16
8 Северсталь 15 8 7 16
9 Динамо Мн 13 7 6 15
10 Куньлунь РС 15 6 9 13
11 Сочи 15 5 10 11
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