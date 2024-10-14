«Локомотив» на выезде уступил «Витязю»
Лидер Западной конференции «Локомотив» в гостях потерпел поражение от «Витязя» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:2.
Голы хозяев в этой игре забили Дерек Барак и Дмитрий Бучельников. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Артур Каюмов.
«Локомотив» с 26 очками после 16 матчей продолжает лидировать в таблице «Запада». «Витязь» одержал третью победу подряд и вышел на 7-е место, на счету команды 16 баллов за 15 игр.
Клуб из Ярославля 16 октября отправится в гости к «Куньлуню». Команда из Подольска на следующий день примет «Автомобилист».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Барак — 10 (бол., Рой, Готье), 1:34 — 1:0. Бучельников — 4 (Стюарт), 15:48 — 2:0. Каюмов — 6 (Шалунов), 52:44 — 2:1.
Вратари: Дорожко — Исаев (59:24).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 20 (10+6+4) — 42 (13+13+16).
Судьи: Гашилов, Светилов.
14 октября. Балашиха. Арена Балашиха
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|16
|12
|4
|26
|2
|Спартак
|15
|9
|6
|20
|3
|СКА
|15
|9
|6
|19
|4
|Торпедо
|15
|8
|7
|18
|5
|ЦСКА
|15
|7
|8
|18
|6
|Динамо М
|16
|8
|8
|17
|7
|Витязь
|15
|8
|7
|16
|8
|Северсталь
|15
|8
|7
|16
|9
|Динамо Мн
|13
|7
|6
|15
|10
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|11
|Сочи
|15
|5
|10
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|15
|10
|5
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|18
|5
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|10
|Амур
|14
|5
|9
|12
|11
|Лада
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|14.10
|17:00
|
Трактор – Авангард
|1 : 3
|14.10
|17:00
|
Металлург Мг – Ак Барс
|0 : 5
|14.10
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|5 : 0
|14.10
|19:30
|
Витязь – Локомотив
|2 : 1