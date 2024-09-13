«Лада» на выезде обыграла «Витязь» в матче КХЛ
«Лада» одержала выездную победу над «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
У тольяттинцев шайбы забросили Владислав Червоненко и Евгений Грошев. В составе «Витязя» отличился Илья Воробьев.
«Лада» набрала четыре очка и переместилась на шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Витязь» занимает седьмую строчку на Западе.
В следующем матче «Лада» встретится в гостях со СКА 15 сентября, а «Витязь» 19-го числа сыграет на выезде с ЦСКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Лада» (Тольятти) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Воробьев — 1 (Валенцов, Баптист), 3:53 — 1:0. Червоненко — 1 (Грошев), 18:57 — 1:1. Грошев — 1 (мен., Сафин), 49:49 — 1:2.
Вратари: Дорожко (57:26) — Подъяпольский.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 36 (11+12+13) — 22 (7+9+6).
Судьи: Гашилов, Степучев.
13 сентября. Балашиха. Арена Балашиха. 2079 зрителей.
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Витязь – Лада
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