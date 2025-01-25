«Витязь» — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

25 января на стадионе «Балашиха» «Витязь» сыграл с «Куньлунем» в FONBET чемпионате КХЛ. Матч завершился победой китайской команды со счетом 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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