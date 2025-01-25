«Витязь» и «Куньлунь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 25 января. Матч пройдет на «Арене Балашиха» и начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в Балашихе покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.

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В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 у «Витязя» 47 игр и 43 очка, «Куньлуня» — 47 игр и 44 очка. Предыдущим соперником «богатырей» был «Нефтехимик» (4:3), а «Ред Стар» в четверг уступил «Северстали» (0:3).