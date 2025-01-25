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Сегодня, 13:10

«Витязь» — «Куньлунь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Витязь» и «Куньлунь» сыграют в чемпионате КХЛ 25 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Витязь», Telegram

«Витязь» и «Куньлунь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 25 января. Матч пройдет на «Арене Балашиха» и начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в Балашихе покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.

Изучайте ключевые события и результат игры «Витязь» — «Куньлунь» в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 у «Витязя» 47 игр и 43 очка, «Куньлуня» — 47 игр и 44 очка. Предыдущим соперником «богатырей» был «Нефтехимик» (4:3), а «Ред Стар» в четверг уступил «Северстали» (0:3).

КХЛ
ХК Витязь
ХК Куньлунь Ред Стар
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 49 38 11 78
2 ЦСКА 47 27 20 62
3 Северсталь 48 30 18 61
4 Динамо М 47 29 18 61
5 Спартак 46 27 19 60
6 СКА 47 26 21 57
7 Динамо Мн 46 25 21 56
8 Торпедо 47 22 25 52
9 Куньлунь РС 47 20 27 44
10 Витязь 47 19 28 43
11 Сочи 47 14 33 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 31 19 67
2 Автомобилист 48 29 19 64
3 Сал. Юлаев 47 31 16 64
4 Ак Барс 47 30 17 62
5 Металлург Мг 48 29 19 61
6 Авангард 47 24 23 51
7 Адмирал 48 21 27 50
8 Сибирь 48 21 27 49
9 Лада 46 18 28 42
10 Нефтехимик 48 14 34 41
11 Амур 48 11 37 27
12 Барыс 49 10 39 26
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25.01 14:00
Спартак – Локомотив
 - : -
25.01 14:00
Трактор – Адмирал
 - : -
25.01 14:00
Витязь – Куньлунь РС
 - : -
25.01 14:30
Металлург Мг – Амур
 - : -
25.01 17:00
Торпедо – Динамо М
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25.01 17:00
СКА – Сал. Юлаев
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