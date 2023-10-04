«Куньлунь» потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Витязю»
«Витязь» на своем льду обыграл «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
У подмосковного клуба заброшенными шайбами отметились Владимир Галузин и Александр Яремчук. Единственный гол за команду из Пекина забил Девин Броссо.
«Куньлунь» занимает предпоследнее, 10-е, место в таблице «Запада», у команды 13 очков в 16 играх. «Витязь» идет на последней позиции, набрав 7 очков в 14 матчах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Голы: Галузин — 3 (Аркалов, Рой), 9:22 — 1:0. Яремчук — 3 (Педан), 18:49 — 2:0. Броссо — 8 (Лесли), 36:26 — 2:1.
Вратари: Дорожко — Джурасик (57:39).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 24 (8+10+6) — 26 (8+10+8).
Судьи: Лазарев, Раминг.
4 октября. Балашиха. Арена Балашиха. 1117 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|15
|10
|5
|23
|2
|Лада
|14
|8
|6
|19
|3
|Автомобилист
|14
|8
|6
|18
|4
|Ак Барс
|13
|8
|5
|17
|5
|Сибирь
|13
|7
|6
|16
|6
|Трактор
|15
|7
|8
|16
|7
|Авангард
|12
|7
|5
|15
|8
|Сал. Юлаев
|13
|7
|6
|14
|9
|Амур
|13
|4
|9
|12
|10
|Барыс
|13
|3
|10
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|13
|3
|10
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|Динамо М
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо
|13
|9
|4
|19
|4
|Сочи
|13
|9
|4
|18
|5
|Спартак
|14
|7
|7
|16
|6
|ЦСКА
|13
|6
|7
|13
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|13
|8
|Куньлунь РС
|16
|6
|10
|13
|9
|СКА
|12
|6
|6
|12
|10
|Динамо Мн
|12
|5
|7
|12
|11
|Витязь
|14
|3
|11
|7
|4.10
|17:00
|
Металлург Мг – Нефтехимик
|3 : 1
|4.10
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|0 : 4
|4.10
|19:00
|
Витязь – Куньлунь РС
|2 : 1
|4.10
|19:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -
|4.10
|19:30
|
ЦСКА – Барыс
|- : -
|4.10
|19:30
|
Спартак – Сибирь
|- : -
|4.10
|20:30
|
Динамо М – Локомотив
|- : -