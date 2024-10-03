«Витязь» со счетом 7:1 разгромил «Куньлунь» в КХЛ
«Витязь» дома разгромил «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:2.
По дублю оформили Фредерик Готье и Иван Воробьев. Еще по одной шайбе забросили Дерек Барак, Иван Савчик и Александр Дарьин.
Шайбы гостей на счету Наиля Якупова и Лукаса Локхарта.
«Витязь» (10 очков) поднялся на девятое место в Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» (10) опустился на десятую строчку.
FONBET Чемпионат КХЛ
«Витязь» (Московская область) — «Куньлунь» (Пекин) — 7:2 (3:0, 3:0, 1:2)
Голы: Готье — 3 (бол., Чехович), 2:57 — 1:0. Барак — 7 (Бучельников, Чехович), 3:11 — 2:0. Воробьев — 4 (Валенцов, Головков), 8:28 — 3:0. Савчик — 1 (Рыков), 29:04 — 4:0. Воробьев — 5 (Дарьин), 30:09 — 5:0. Готье — 4 (бол., Рой, Бучельников), 34:40 — 6:0. Якупов — 6 (бол., Юрчо), 46:45 — 6:1. Дарьин — 2 (Рыков, Савчик), 54:31 — 7:1. Локхарт — 3 (Элинюк, Маккошен), 57:37 — 7:2.
Вратари: Дорожко — Смит (Кейзер, 8:28).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 33 (12+14+7) — 28 (7+8+13).
Судьи: Дударов, Сергеев.
3 октября. Балашиха. Арена Балашиха.
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