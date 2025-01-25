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Сегодня, 16:10

«Куньлунь» обыграл «Витязь» и прервал серию из трех поражений

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Куньлунь Ред Стар» победил «Витязь» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

За китайскую команду шайбы забросили Ян Дрозг и Адам Кленденинг, у подмосковной гол на счету Ивана Воробьева.

После 48 матчей «Куньлунь» занимает 9-е место в Западной конференции, набрав 46 очков. «Витязь» — на 10-й строчке с 43 баллами.

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«Витязь» (Московская область) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Воробьев — 11 (Педан), 6:01 — 1:0. Дрозг — 4 (бол., О`Риган, Кленденинг), 11:17 — 1:1. Кленденинг — 5 (Юрчо, Граовац), 56:26 — 1:2.

Вратари: Кареев (58:51) — Рибар.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 27 (9+7+11) — 24 (5+13+6).

Судьи: Мочалов, Фатеев.

25 января. Балашиха. «Арена Балашиха». 3345 зрителей.

КХЛ
ХК Витязь
ХК Куньлунь Ред Стар
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 50 38 12 78
2 Спартак 47 28 19 62
3 ЦСКА 47 27 20 62
4 Северсталь 48 30 18 61
5 Динамо М 47 29 18 61
6 СКА 47 26 21 57
7 Динамо Мн 46 25 21 56
8 Торпедо 47 22 25 52
9 Куньлунь РС 48 21 27 46
10 Витязь 48 19 29 43
11 Сочи 47 14 33 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 51 32 19 69
2 Автомобилист 48 29 19 64
3 Сал. Юлаев 47 31 16 64
4 Ак Барс 47 30 17 62
5 Металлург Мг 48 29 19 61
6 Авангард 47 24 23 51
7 Адмирал 49 21 28 51
8 Сибирь 48 21 27 49
9 Лада 46 18 28 42
10 Нефтехимик 48 14 34 41
11 Амур 48 11 37 27
12 Барыс 49 10 39 26
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Трактор – Адмирал
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Витязь – Куньлунь РС
 1 : 2
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Металлург Мг – Амур
 - : -
25.01 17:00
Торпедо – Динамо М
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