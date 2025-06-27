«Витязь» исключен из числа участников КХЛ до 2030 года

В пятницу, 27 июня, прошло заочное заседание совета директоров КХЛ, на котором было принято решение исключить «Витязь» из состава участников FONBET чемпионата КХЛ до сезона-2029/30 включительно, сообщает пресс-служба лиги.

Молодежная команда подмосковного клуба «Русские Витязи» не будет участвовать в OLIMPBET чемпионате МХЛ-2025/26.

Совет директоров также принял решение присвоить статус «Неограниченно свободный агент» игрокам «Витязя» с 15 июля 2025 года, если до указанной даты спортивные права на них не перейдут в порядке обмена к другому клубу.

24 июня подмосковный клуб уведомил КХЛ о приостановке участия в лиге. В новом сезоне сыграют 22 команды.