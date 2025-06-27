Хоккей
27 июня, 18:15

«Витязь» исключен из числа участников КХЛ до 2030 года

Алина Савинова
Хоккеисты «Витязя» перед матчем с «Автомобилистом» на Кубке Мэра в сезоне-2024/25.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В пятницу, 27 июня, прошло заочное заседание совета директоров КХЛ, на котором было принято решение исключить «Витязь» из состава участников FONBET чемпионата КХЛ до сезона-2029/30 включительно, сообщает пресс-служба лиги.

Молодежная команда подмосковного клуба «Русские Витязи» не будет участвовать в OLIMPBET чемпионате МХЛ-2025/26.

Совет директоров также принял решение присвоить статус «Неограниченно свободный агент» игрокам «Витязя» с 15 июля 2025 года, если до указанной даты спортивные права на них не перейдут в порядке обмена к другому клубу.

Драка Дарси Веро и&nbsp;Кирилла Лямина, Артемий Панарин в &laquo;Витязе&raquo; 2011 год.«Витязь» и КХЛ — все. Каким мы его запомним: безумные драки, мафия в руководстве и юный Панарин

24 июня подмосковный клуб уведомил КХЛ о приостановке участия в лиге. В новом сезоне сыграют 22 команды.

Источник: https://www.khl.ru/news/2025/06/27/548324.html
  • Slava Samoylov

    А при чем здесь Ротенберг? И еще вопрос, а спартач в принципе может быть адекватным?)

    29.06.2025

  • 13 воін

    я з Беларусі, між іншым!

    28.06.2025

  • fullerist

    Тебя, говнюка, не спрашивали. А нацистская Окраина, до 2030 не дотянет, сколько бы ей нацики из других стран не помогали

    28.06.2025

  • 13 воін

    хутчэй за ўсё па відэасувязі

    28.06.2025

  • 13 воін

    ці дажыве сама КХЛ да 2030 г.????

    28.06.2025

  • albou2

    Заочное заседание - это, блин, как? Никто не пришел, но все участвовали?

    27.06.2025

  • albou2

    Для любителей массового мордобоя и драк надо хоккейный коуб в Махачкале создавать. Ис м контки не нужны будут, сразу в драку прлезут

    27.06.2025

  • Fanatico

    регулярка потеряла краски и наполнение с уходом этого яркого и интересного клуба, многим болельщикам теперь придется в этой оставшейся серости искать интерес, которого уже не будет

    27.06.2025

  • Алексей Фролов

    Руководству Подмосковья стоит в ближайшие годы, после постройки нового дворца, заявить в КХЛ воскресенский Химик. Вместе Подольска, Чехова, Балашихи и Мытищи лучше иметь в Лиге настоящий исторический клуб Подмосковья.

    27.06.2025

  • Адекватный спартач

    Можно, по этому же принципу, исключить шротенбергов на такой же срок?

    27.06.2025

  • Андрей Недобрый

    Жаль конечно,хотя игрой в хоккей с трудом можно было это назвать.. Опять же , есть много любителей посмотреть массовый мордобой и драки на коньках , ну не всем же подавай "перербуржское эстетство" на льду..

    27.06.2025

  • Andrey Chv

    это ты был всю жизнь терпилой им и будешь ,ослина

    27.06.2025

  • Саша

    Фетисов: «Витязь» никому не нужен, о каких серьезных потерях для хоккея можно говорить? Будем сожалеть, но жизнь продолжается» Руководители «Витязя» — на всю голову больные люди. Предлагаю им приехать в Москву на лечение». Меня уже с 2002 года в России безуспешно лечат электрошоком в кору мозга, но мне, это никак не помогает. Надеюсь, что руководителям «Витязя» лечение электрошоком в подкорки мозга поможет лучше, чем мне.

    27.06.2025

  • fell62

    Ну и ладушки ....не команда и была.

    27.06.2025

