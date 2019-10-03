«Витязь» и «Спартак» соберут аншлаг

Все билеты на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Спартак» в Подольске были проданы, сообщили «СЭ» в пресс-службе подмосковного клуба. Встреча лидера чемпионата с красно-белыми состоится в ледовом дворце «Витязь» в субботу 5 октября в 17:00.

Спартаковцы под руководством Олега Знарка? накануне крупно уступили ЦСКА (3:9) и занимают седьмое место в Западной конференции с 13 очками в 14 матчах. (Евгений Белоусов)