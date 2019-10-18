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«Витязь» и СКА обменялись игроками

14:10
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Подмосковный «Витязь» на своем официальном сайте объявил об обмене игроками с петербургским СКА. В Санкт-Петербург отправились вратарь Александр Самонов и Артем Швец-Роговой, а в обратном направлении — голкипер Петр Кочетков и нападающий Алексей Бывальцев.

24-летний Самонов в нынешнем сезоне провел семь матчей в регулярном чемпионате КХЛ, Швец-Роговой сыграл 12 матчей, набрав 6 (3+3) очков. На счету 20-летнего Кочеткова шесть матчей в нынешнем сезоне, а 25-летний Бывальцев провел 15 игр, набрал 5 (1+4) очков.

Дополнительная информация

https://hcvityaz.ru/news/17878/

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