«Витязь» обыграл рижское «Динамо», Моисеев и Паутов сделали по дублю

«Витязь» победил рижское «Динамо» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Данила Моисеев, еще два гола забил Юрий Паутов. У рижан шайбу забросил Микс Индрашис.

«Витязь» набрал 32 очка и на данный момент занимает восьмое место на Западе. У «Динамо» 12 очков и последнее, 11-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Рига) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Голы: Индрашис — 6 (Уайт, Витасек), 25:28 — 0:1. Моисеев — 4 (Семин, Попов), 32:08 — 1:1. Паутов — 3 (Даугавиньш), 32:35 — 2:1. Моисеев — 5 (бол., Паутов, Семин), 37:01 — 3:1. Паутов — 4 (п.в.), 59:24 — 4:1.

Вратари: Ежов (31:40 — 32:08) — Макинтайр (58:38 — 59:24).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 19 (4+7+8) — 20 (5+6+9).

Судьи: Гофман, Лаврентьев.

30 ноября. Подольск. ЛД «Витязь».