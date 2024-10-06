«Динамо» одержало победу над «Витязем» в КХЛ
«Динамо» одержало уверенную победу над «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.
Шайбы в этой встрече забросили Максим Комтуа, Дмитрий Рашевский и Джордан Уэл.
Команда Алексея Кудашова набрала 13 очков и переместилась на седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» располагается на девятой строчке с десятью баллами.
В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с магнитогорским «Металлургом», а «Витязь» встретится на выезде с «Сочи». Оба противостояния пройдут 8 октября.
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Витязь» (Московская область) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Комтуа — 3 (Пыленков, Готовец), 30:11 — 0:1. Рашевский — 3 (Сизов), 48:51 — 0:2. Уил — 2 (бол., Гусев, О`Делл), 50:42 — 0:3.
Вратари: Дорожко — Моторыгин.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 22 (12+9+1) — 34 (9+10+15).
Судьи: Белов, Наумов.
6 октября. Балашиха. Арена Балашиха.
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Витязь – Динамо М
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Сочи – Динамо Мн
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Нефтехимик – Амур
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