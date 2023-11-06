6 ноября подмосковный «Витязь» дома в Балашихе проведет матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против московского «Динамо». Встреча пройдет в понедельник на территории «Арена Балашиха». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Витязь» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Витязь» — «Динамо» можно будет на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime, а также по подписке в сервисе «Кинопоиск». Прямой эфир начнется в 16.45 мск.

«Витязь» с 18 баллами занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» Алексея Кудашова с 39 очками лидирует на «Западе».

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