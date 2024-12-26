«Витязь — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

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«Витязь» победил московское «Динамо» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ со счетом 2:0.

«Витязь» идет 9-м в Западной конференции с 36 очками, «Динамо» Москва занимает 4-е место с 49 баллами.