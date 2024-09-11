Минское «Динамо» разгромило «Витязь» в гостевом матче КХЛ
Минское «Динамо» одержало крупную победу над «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.
В составе минчан шайбы забросили Александр Волков, Виталий Пинчук, Роман Горбунов, Диллон Дюбе и Илья Усов. У «Витязя» гол забил Фредерик Готье.
«Динамо» набрало четыре очка и расположилось на четвертом месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» (4) идет на шестой строчке.
В следующем матче «Витязь» примет «Ладу», а «Динамо» из Минска сыграет в гостях с «Барысом». Обе встречи пройдут 13 сентября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Динамо» (Минск) — 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)
Голы: Волков — 1, 2:47 — 0:1. Пинчук — 3 (Энас), 6:26 — 0:2. Горбунов — 2 (Мелош, Бориков), 14:34 — 0:3. Готье — 2 (Бучельников, Головков), 19:52 — 1:3. Дюбе — 2 (бол., Шипачев), 33:53 — 1:4. Усов — 1 (бол., Гросс, Дюбе), 44:07 — 1:5.
Вратари: Дорожко (Шикин, 14:34) — Кареев.
Штраф: 18 — 16.
Броски: 21 (8+4+9) — 35 (17+9+9).
Судьи: Кулаков, Раминг.
11 сентября. Балашиха. Арена Балашиха.
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