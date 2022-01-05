Минское «Динамо» по буллитам обыграло «Витязь»
Минское «Динамо» победило «Витязь» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. Победный буллит забросил Артем Демков.
«Динамо» набрало 54 очка и занимает 8-е место в Западной конференции. У «Витязя» 40 очков и 10-я позиция.
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«Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Минск) — 3:4 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Аркалов — 3 (Гончаров), 1:21 — 1:0. Кемиляйнен — 5 (бол., Одетт, Аалтонен), 11:05 — 2:0. Гудачек — 1, 24:19 — 2:1. Оямяки — 28 (бол., Аалтонен, Кемиляйнен), 33:49 — 3:1. Гудачек — 2 (Альмквист, Сапего), 45:03 — 3:2. Демков — 6 (бол., Альмквист, Бек), 47:50 — 3:3.
Победный буллит: Демков.
Вратари: Сапрыкин (63:45) — Рибар.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 23 (6+9+3+5) — 49 (14+15+19+1).
Судьи: Овчинников, Раводин.
5 января. Подольск. ЛД «Витязь».
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