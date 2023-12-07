ЦСКА обыграл «Витязь» в КХЛ
ЦСКА на выезде одержал победу над «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.
Победу армейцам принесли голы Михаила Григоренко, Прохора Полтапова, Андрея Светлакова и Владислава Провольнева. Трое последних также отдали по одной голевой передаче.
Единственную шайбу хозяев забросил Скотт Уилсон.
ЦСКА (46 очков) занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. «Витязь» (31) продолжает замыкать турнирную таблицу «Запада».
В следующем матче армейцы в гостях сыграют с московским «Динамо», а «Витязь» в гостях встретится с минским «Динамо». Обе игры пройдут 19 декабря.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — ЦСКА (Москва) — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Голы: Полтапов — 5 (Светлаков, Провольнев), 8:28 — 0:1. Григоренко — 10 (Слепышев, Соркин), 14:16 — 0:2. Уилсон — 13 (Рой), 30:15 — 1:2. Светлаков — 5 (Долженков, Полтапов), 48:55 — 1:3. Провольнев — 3 (п.в., Соркин, Григоренко), 59:58 — 1:4.
Вратари: Шикин (58:08 — 58:58) — Федотов.
Штраф: 7 — 7.
Броски: 16 (3+7+6) — 31 (13+10+8).
Судьи: Беляев, Оленин.
7 декабря. Балашиха. Арена Балашиха. 3434 зрителя.
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