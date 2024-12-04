ЦСКА в овертайме обыграл «Витязь» в КХЛ
ЦСКА в гостях победил «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.
В основное время команды обменялись голами в третьем периоде — на шайбу форварда хозяев Дерека Барака ответил нападающий армейцев Максим Соркин.
Победную шайбу в начале овертайма забросил Павел Карнаухов.
ЦСКА (41 очко) после 31 матча остается на пятом месте в Западной конференции КХЛ. «Витязь» (32) идет девятым на «Западе» после 33 игр.
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Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — ЦСКА (Москва) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Барак — 16 (бол., Рой), 53:14 — 1:0. Соркин — 12 (бол., Нестеров, Окулов), 58:41 — 1:1. Карнаухов — 4 (Мамин, Окулов), 60:15 — 1:2.
Вратари: Шикин — Просветов.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 22 (10+6+6+0) — 41 (7+14+19+1).
Судьи: Сергеев, Сидоренко.
4 декабря. Балашиха. Арена Балашиха. 3232 зрителя
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|20
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|19
|13
|42
|5
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|17
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|41
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|18
|14
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|7
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|16
|17
|36
|8
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|15
|17
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|9
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|33
|14
|19
|32
|10
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|12
|22
|28
|11
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|32
|11
|21
|25
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|В
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|1
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|21
|12
|46
|2
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|10
|44
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|31
|13
|18
|31
|9
|Авангард
|32
|14
|18
|30
|10
|Сибирь
|30
|12
|18
|27
|11
|Барыс
|34
|9
|25
|21
|12
|Амур
|33
|7
|26
|18
|4.12
|12:00
|
Амур – Локомотив
|3 : 4 ОТ
|4.12
|12:30
|
Адмирал – Динамо Мн
|4 : 0
|4.12
|16:30
|
Авангард – Сочи
|6 : 0
|4.12
|17:00
|
Барыс – Спартак
|2 : 4
|4.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Нефтехимик
|2 : 5
|4.12
|19:30
|
Витязь – ЦСКА
|1 : 2 ОТ