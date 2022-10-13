Шайба Григоренко принесла ЦСКА победу над «Витязем»
ЦСКА обыграл «Витязь» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.
Форвард хозяев Александр Яремчук открыл счет в конце первого периода. Виталий Абрамов восстановил равенство, а Михаил Григоренко реализовал большинство в середине третьего периода и принес армейцам победу.
ЦСКА одержал четвертую победу подряд, команда занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 23 очками в 17 матчах. «Витязь» идет на пятой строчке с 23 очками в 18 играх, уступая красно-синим по дополнительным показателям.
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«Витязь» (Подольск) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Яремчук — 4 (бол., Волгин, Яровой), 16:27 — 1:0. Абрамов — 6 (Каменев), 34:46 — 1:1. Григоренко — 7 (бол., Нестеров, Плотников), 51:11 — 1:2.
Вратари: Дорожко (58:18 — 58:48, 59:17) — Рейдеборн.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 23 (6+10+7) — 28 (12+8+8).
Судьи: Кулаков, Щенев.
13 октября. Балашиха. Арена Балашиха.
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