«Витязь» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

21 сентября «Витязь» сыграл с «Барысом» в ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Матч в Балашихе закончился победой хозяев со счетом 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

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