«Витязь» уступил «Барысу» в овертайме

«Витязь» проиграл «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:5 ОТ.

Победную шайбу забросил канадский защитник команды из Казахстана Джесси Блэкер.

«Барыс» занимает 7-е место в Восточной конференции с 57 очками, «Витязь» идет на 9-й строчке Западной конференции с 50 очками.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 4:5 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Семин — 8 (Дергачев), 6:28 — 1:0. Виделль — 9 (бол., Лилья, Дитц), 8:38 — 1:1. Дэнфорт — 18 (бол., Даугавиньш, Хультстрем), 13:06 — 2:1. Орехов — 1 (Старченко, Виделль), 24:46 — 2:2. Михайлис — 14 (Валк, Дитц), 25:07 — 2:3. Дэнфорт — 19 (бол., Даугавиньш, Дергачев), 29:32 — 3:3. Бардаков — 3 (Малыхин), 57:53 — 4:3. Михайлис — 15 (Валк, Лилья), 58:24 — 4:4. Блэкер — 2 (Виделль), 60:39 — 4:5.

Вратари: Ежов — Карлссон.

Штраф: 26 — 8.

Броски: 31 (17+9+5+0) — 30 (8+12+9+1).

Судьи: Гашилов, Хрибик.

23 января. Подольск. ЛД «Витязь».