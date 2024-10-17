«Автомобилист» победил «Витязь»

«Автомобилист» на выезде обыграл «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

У гостей шайбы забросили Стефан да Коста, Анатолий Голышев и Брендан Лейпсик. У хозяев отметился Илья Аркалов.

«Автомобилист» набрал 22 очка и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Витязь» проиграл впервые за четыре матча. Команда набрала 16 очков и занимает 9-е место в таблице «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Аркалов — 1 (Галузин), 30:01 — 1:0. Да Коста — 2 (Мэйсек), 33:40 — 1:1. Лайпсик — 5 (Меркли, Блэкер), 56:24 — 1:2. Голышев — 5 (п.в., Да Коста), 59:24 — 1:3.

Вратари: Шикин (57:40 — 59:24) — Галкин.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (7+13+10) — 24 (5+10+9).

Судьи: Беляев, Бирин.

17 октября. Балашиха. Арена Балашиха. 1721 зритель.