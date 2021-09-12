«Автомобилист» в серии буллитов обыграл «Витязь»
«Автомобилист» в серии буллитов обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Итог встречи — 4:3 в пользу команды из Екатеринбурга.
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«Витязь» (Подольск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:4 Б (0:1, 0:1, 3:1, 0:0, 0:1)
Голы: Спунер — 2 (бол., Мэйсек, Принс), 6:32 — 0:1. Рассейкин — 1 (Романцев, Трямкин), 30:57 — 0:2. Индрашис — 3 (Оямяки), 43:16 — 1:2. Оямяки — 5 (бол., Аалтонен, Кемиляйнен), 47:35 — 2:2. Малыхин — 3 (Кемиляйнен, Аалтонен), 56:19 — 3:2. Белоусов — 1 (Трямкин, Блэкер), 58:49 — 3:3.
Победный буллит: Бочаров.
Вратари: Ежов — Галкин (58:17 — 58:49).
Штраф: 2 — 12.
Броски: 33 (3+6+17+7) — 30 (8+7+13+2).
Судьи: Наумов, Овчинников.
12 сентября. Подольск. ЛД «Витязь».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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