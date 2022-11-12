«Автомобилист» обыграл «Витязь» и одержал третью победу подряд
«Автомобилист» на выезде обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.
В составе победителей шайбы забросили Брукс Мэйсек (дубль), Даниил Романцев и Олег Ли.
За «Витязь» гол забил Виталий Попов.
«Витязь» занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка. «Автомобилист» лидирует на «Востоке» с 40 очками.
В следующем матче «Витязь» 14 ноября сыграет с «Нефтехимиком», а «Автомобилист» 15 ноября встретится с «Барысом».
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«Витязь» (Подольск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Голы: Мэйсек — 20 (бол., Да Коста, Эберт), 11:21 — 0:1. Романцев — 7 (Трямкин, Белоусов), 31:38 — 0:2. Попов — 1 (Абросимов), 34:51 — 1:2. Мэйсек — 21 (Кузнецов, Эберт), 51:52 — 1:3. Ли — 5 (п.в., Да Коста, Хрипунов), 59:17 — 1:4.
Вратари: Шикин (58:20 — 59:17) — Бобков.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 36 (13+9+14) — 24 (10+7+7).
Судьи: Гамалей, Степучев.
12 ноября. Балашиха. Арена Балашиха.
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