«Витязь» — «Авангард»: видеообзор матча КХЛ

«Витязь» обыграл «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов матча «Витязь» — «Авангард» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Витязь» прервал четырехматчевую серию поражений и занимает 11-е место на «Западе», набрав 12 очков в 20 матчах. «Авангард» идет на 6-м месте «Востока» с 22 очками.

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