«Витязь» — «Авангард»: видеообзор матча КХЛ
«Витязь» обыграл «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.
Видео лучших моментов матча «Витязь» — «Авангард» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Витязь» прервал четырехматчевую серию поражений и занимает 11-е место на «Западе», набрав 12 очков в 20 матчах. «Авангард» идет на 6-м месте «Востока» с 22 очками.
КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|21
|14
|7
|31
|2
|Ак Барс
|18
|13
|5
|27
|3
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|4
|Лада
|21
|10
|11
|24
|5
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|6
|Авангард
|18
|10
|8
|22
|7
|Трактор
|20
|9
|11
|20
|8
|Амур
|18
|7
|11
|19
|9
|Сибирь
|19
|8
|11
|19
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|18
|11
|Барыс
|20
|5
|15
|16
|12
|Адмирал
|18
|5
|13
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|21
|14
|7
|30
|2
|Локомотив
|19
|14
|5
|29
|3
|Динамо М
|20
|13
|7
|27
|4
|Торпедо
|20
|12
|8
|26
|5
|Сочи
|20
|11
|9
|23
|6
|ЦСКА
|19
|10
|9
|21
|7
|СКА
|18
|10
|8
|20
|8
|Северсталь
|18
|8
|10
|19
|9
|Динамо Мн
|17
|8
|9
|18
|10
|Куньлунь РС
|22
|6
|16
|14
|11
|Витязь
|20
|5
|15
|12
Результаты / календарь
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
|18.10
|18:00
|
Лада – Барыс
|2 : 1
|18.10
|19:00
|
Торпедо – Сибирь
|4 : 5 Б
|18.10
|19:00
|
Витязь – Авангард
|5 : 2
|18.10
|19:00
|
Нефтехимик – Адмирал
|4 : 3
|18.10
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|3 : 2 Б
|18.10
|19:30
|
Сочи – Спартак
|1 : 3
Новости