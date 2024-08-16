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Сегодня, 14:07

«Авангард» в товарищеском матче обыграл «Витязь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Авангард» в товарищеском матче одержал победу над «Витязем» — 2:1.

Победу омичам принесли голы Егора Манина и Марка Вербы. За подмосковную команду отличился Дмитрий Бучельников.

Товарищеский матч

«Витязь» (Московская область) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Бучельников — 1 (Рой), 17:37 — 1:0. Манин — 1, 24:13 — 1:1. Верба — 1, 56:37 — 1:2.

Вратари: Дорожко — Проскуряков.

16 августа. Минск. Олимпик Арена.

Хоккей
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ХК Авангард
ХК Витязь
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