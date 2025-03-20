«Авангард» обыграл «Витязь» благодаря голу Окулова в овертайме
«Авангард» на выезде обыграл «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 (ОТ).
В основное время у гостей забили Рид Буше и Семен Чистяков, у хозяев отличились Дерек Барач и Иван Ежов.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард омичей Константин Окулов.
«Авангард» занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 85 очками. «Витязь» идет на десятой строчке «Запада» с 59 очками.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы: Буше — 27 (бол., Ткачев, Окулов), 4:33 — 0:1. Барак — 21 (Бучельников, Чивилев), 6:07 — 1:1. Чистяков — 19 (Якупов), 16:18 — 1:2. Ежов — 2 (бол., Заседа, Чивилев), 56:09 — 2:2. Окулов — 16 (Спунер), 60:26 — 2:3.
Вратари: Шикин — Серебряков.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 33 (9+15+9+0) — 25 (7+10+7+1).
Судьи: Бирин, Сидоренко.
20 марта. Балашиха. Арена Балашиха.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|10
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|1 : 4
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|3 : 2 Б