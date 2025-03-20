«Авангард» обыграл «Витязь» благодаря голу Окулова в овертайме

«Авангард» на выезде обыграл «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 (ОТ).

В основное время у гостей забили Рид Буше и Семен Чистяков, у хозяев отличились Дерек Барач и Иван Ежов.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард омичей Константин Окулов.

«Авангард» занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 85 очками. «Витязь» идет на десятой строчке «Запада» с 59 очками.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Буше — 27 (бол., Ткачев, Окулов), 4:33 — 0:1. Барак — 21 (Бучельников, Чивилев), 6:07 — 1:1. Чистяков — 19 (Якупов), 16:18 — 1:2. Ежов — 2 (бол., Заседа, Чивилев), 56:09 — 2:2. Окулов — 16 (Спунер), 60:26 — 2:3.

Вратари: Шикин — Серебряков.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 33 (9+15+9+0) — 25 (7+10+7+1).

Судьи: Бирин, Сидоренко.

20 марта. Балашиха. Арена Балашиха.