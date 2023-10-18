«Витязь» обыграл «Авангард», прервав четырехматчевую серию поражений
«Витязь» обыграл «Авангард» в матче регулярного ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:2.
У победителей отличились Джереми Рой и Дерек Барак, забившие по два гола, и Скотт Уилсон. У гостей отметились Денис Венгрыжановский и Валентин Пьянов.
«Витязь» прервал четырехматчевую серию поражений и занимает 11-е место на «Западе», набрав 12 очков в 20 матчах. «Авангард» идет на 6-й строчке на «Востоке», имея в активе 22 балла.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Авангард» (Омск) — 5:2 (0:2, 4:0, 1:0)
Голы: Венгрыжановский — 4 (Гераськин, Киселевич), 5:24 — 0:1. Пьянов — 2 (бол., Ткачев, Спунер), 14:34 — 0:2. Рой — 1 (Воронков, Кара), 24:46 — 1:2. Рой — 2 (мен., Уилсон), 27:16 — 2:2. Барак — 4 (Уилсон, Рой), 28:51 — 3:2. Уилсон — 1 (Воронков), 32:06 — 4:2. Барак — 5 (Дарьин), 55:46 — 5:2.
Вратари: Дорожко — Проскуряков (Мишуров, 28:51).
Штраф: 4 — 0.
Броски: 22 (5+11+6) — 20 (9+10+1).
Судьи: Кулаков, Сидоренко.
18 октября. Балашиха. Арена Балашиха. 4271 зритель.
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