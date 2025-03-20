«Витязь» и «Авангард» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 20 марта. Игра пройдет на «Арене Балашиха» и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывают онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Для жителей Омска игру будет транслировать местный телеканал «12».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Витязь» — «Авангард» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Перед этим игровым днем в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Витязь» уступил «Металлургу» (2:3 Б) и с 58 очками после 66 игр занимал 10-е место в Западной конференции. У «Авангарда» — 66 матчей, 83 очка и шестое место на «Востоке», во вторник омичи проиграли московскому «Динамо» (3:4 ОТ).