«Витязь» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

«Ак Барс» на выезде обыграл «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Ак Барс» прервал серию из трех матчей без побед и занимает пятое место на «Востоке» (42 очка в 35 играх). «Витязь» располагается на последней, 11-й, строчке «Запада» (28 очков).