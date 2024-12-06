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Сегодня, 21:55

«Ак Барс» победил «Витязь», отыгравшись со счета 0:3

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Витязь» уступил «Ак Барсу» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:5.

В составе подмосковной команды шайбы забросили Алексей Макеев, Александр Дарьин и Андрей Чивилев. У казанцев голами отличились Дмитрий Яшкин, Илья Сафонов, Николас Петан, Ансель Галимов и Никита Дыняк. «Барсы» отыгрались со счета 0:3, все шайбы были пропущены в 1-м периоде.

После 34 матчей «Витязь» находится на 9-м месте в Западной конференции с 32 очками. «Ак Барс» занимает 3- место в Восточной конференции, набрав 43 балла в 31 матче.

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Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Ак Барс» (Казань) — 3:5 (3:1, 0:1, 0:3)

Голы: Макеев — 7 (Бучельников, Барак), 0:50 — 1:0. Дарьин — 3 (Ежов, Головков), 5:58 — 2:0. Чивилев — 2 (Бусыгин), 7:37 — 3:0. Яшкин — 13 (бол., Галимов, Петан), 16:36 — 3:1. Сафонов — 5 (Семенов, Лямкин), 25:10 — 3:2. Петан — 5 (бол., Галимов, Миллер), 40:12 — 3:3. Галимов — 15 (бол., Миллер, Яшкин), 52:14 — 3:4. Дыняк — 2 (мен., Лучевников), 59:43 — 3:5.

Вратари: Дорожко (57:55 — 59:43) — Билялов (Мифтахов, 7:37).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 30 (14+5+11) — 26 (4+14+8).

Судьи: Ермолаев, Соин.

6 декабря. Балашиха. «Арена Балашиха». 3295 зрителей.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Витязь
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3 Динамо М 34 21 13 45
4 ЦСКА 32 18 14 43
5 СКА 33 19 14 42
6 Северсталь 33 19 14 38
7 Динамо Мн 34 17 17 38
8 Торпедо 33 15 18 36
9 Витязь 34 14 20 32
10 Куньлунь РС 35 13 22 30
11 Сочи 33 11 22 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 34 22 12 48
2 Сал. Юлаев 32 22 10 46
3 Ак Барс 31 21 10 43
4 Автомобилист 32 19 13 42
5 Металлург Мг 35 19 16 40
6 Адмирал 35 16 19 37
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Витязь – Ак Барс
 3 : 5
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