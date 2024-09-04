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Сегодня, 21:51

«Витязь» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
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«Адмирал» на выезде победил «Витязь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.

«Адмирал» 6 сентября сыграет на выезде с «Куньлунем». «Витязь» 7 сентября примет «Амур».

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Витязь
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Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 1 1 0 2
2 Адмирал 1 1 0 2
3 Авангард 1 1 0 2
4 Нефтехимик 1 1 0 2
5 Барыс 1 0 1 1
6 Сал. Юлаев 0 0 0 0
7 Ак Барс 0 0 0 0
8 Амур 0 0 0 0
9 Лада 0 0 0 0
10 Металлург Мг 1 0 1 0
11 Трактор 1 0 1 0
12 Сибирь 1 0 1 0
Западная конференция И В П О
1 Северсталь 1 1 0 2
2 Куньлунь РС 1 1 0 2
3 Локомотив 1 1 0 2
4 ЦСКА 0 0 0 0
5 СКА 0 0 0 0
6 Спартак 0 0 0 0
7 Динамо Мн 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Витязь 1 0 1 0
10 Динамо М 1 0 1 0
11 Торпедо 1 0 1 0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
4.09 16:30
Авангард – Сибирь
 2 : 1
4.09 17:00
Автомобилист – Трактор
 3 : 2
4.09 17:30
Барыс – Нефтехимик
 1 : 2 ОТ
4.09 19:00
Торпедо – Северсталь
 0 : 3
4.09 19:00
Витязь – Адмирал
 2 : 3
4.09 19:30
Динамо М – Куньлунь РС
 1 : 3
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