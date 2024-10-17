«Витязь» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» на выезде обыграл «Витязь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

«Автомобилист» набрал 22 очка и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Витязь» проиграл впервые за четыре матча. Команда набрала 16 очков и занимает 9-е место в таблице «Запада».