«Витязь» — «Адмирал»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Витязь» встретится с «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ в среду, 4 сентября. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция будет доступна по платной подписке. Основные события матча «Витязь» — «Адмирал» будут доступны в матч-центре «СЭ».
Команды проводят первый матч в новом сезоне КХЛ. В сезоне-2023/24 оба клуба не смогли выйти в плей-офф: «Витязь» занял 11-е место в Западной конференции, набрав 48 очков в 68 встречах, а «Адмирал» финишировал 11-м в Восточной конференции с 54 баллами.
Обе встречи команд в регулярном чемпионате сезона-2023/24, проходившие осенью 2023 года, завершились победой «Витязя» по буллитам.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|2
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|3
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|4
|Амур
|0
|0
|0
|0
|5
|Лада
|0
|0
|0
|0
|6
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|7
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|8
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|9
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|10
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|11
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|12
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|1
|1
|0
|2
|2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3
|СКА
|0
|0
|0
|0
|4
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|5
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|6
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|7
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|8
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|9
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|11
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|4.09
|16:30
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|4.09
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|4.09
|17:30
|
Барыс – Нефтехимик
|- : -
|4.09
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|4.09
|19:00
|
Витязь – Адмирал
|- : -
|4.09
|19:30
|
Динамо М – Куньлунь РС
|- : -