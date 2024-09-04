«Адмирал» победил «Витязь» в матче КХЛ
«Адмирал» на выезде победил «Витязь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.
У гостей шайбы забросили Даниил Гутик, Либор Шулак и Джек Родевальд. У хозяев отметились Дин Стюарт и Дмитрий Бучельников.
«Адмирал» 6 сентября сыграет на выезде с «Куньлунем». «Витязь» 7 сентября примет «Амур».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)
Голы: Гутик — 1 (Шэн, Метальников), 15:13 — 0:1. Шулак — 1, 23:43 — 0:2. Родуолд — 1 (Завгородний), 29:33 — 0:3. Стюарт — 1 (Дарьин, Бучельников), 30:34 — 1:3. Бучельников — 1, 39:18 — 2:3.
Вратари: Шикин (58:42) — Демченко.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 28 (8+12+8) — 33 (10+14+9).
Судьи: Беляев, Морозов.
4 сентября. Балашиха. Арена Балашиха. 2112 зрителей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|2
|Адмирал
|1
|1
|0
|2
|3
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|4
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|2
|5
|Барыс
|1
|0
|1
|1
|6
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|7
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|8
|Амур
|0
|0
|0
|0
|9
|Лада
|0
|0
|0
|0
|10
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|0
|11
|Трактор
|1
|0
|1
|0
|12
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|1
|1
|0
|2
|2
|Куньлунь РС
|1
|1
|0
|2
|3
|Локомотив
|1
|1
|0
|2
|4
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|5
|СКА
|0
|0
|0
|0
|6
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|7
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|11
|Торпедо
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
|4.09
|16:30
|
Авангард – Сибирь
|2 : 1
|4.09
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|3 : 2
|4.09
|17:30
|
Барыс – Нефтехимик
|1 : 2 ОТ
|4.09
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|0 : 3
|4.09
|19:00
|
Витязь – Адмирал
|2 : 3
|4.09
|19:30
|
Динамо М – Куньлунь РС
|1 : 3
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