«Адмирал» победил «Витязь» в матче КХЛ

«Адмирал» на выезде победил «Витязь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.

У гостей шайбы забросили Даниил Гутик, Либор Шулак и Джек Родевальд. У хозяев отметились Дин Стюарт и Дмитрий Бучельников.

«Адмирал» 6 сентября сыграет на выезде с «Куньлунем». «Витязь» 7 сентября примет «Амур».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Голы: Гутик — 1 (Шэн, Метальников), 15:13 — 0:1. Шулак — 1, 23:43 — 0:2. Родуолд — 1 (Завгородний), 29:33 — 0:3. Стюарт — 1 (Дарьин, Бучельников), 30:34 — 1:3. Бучельников — 1, 39:18 — 2:3.

Вратари: Шикин (58:42) — Демченко.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 28 (8+12+8) — 33 (10+14+9).

Судьи: Беляев, Морозов.

4 сентября. Балашиха. Арена Балашиха. 2112 зрителей.