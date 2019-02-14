Виталий Меньшиков: "Нельзя давать своих в обиду, особенно потенциальному сопернику по плей-офф"

Защитник московского "Динамо" Виталий Меньшиков в разговоре с корреспондентом "СЭ" объяснил вчерашнюю стычку в матче с "Йокеритом" и поделился ожиданиями от последних матчей регулярки и Кубке Гагарина.

– Иконен бросился на Аслана Раисова, и я без вопросов полетел вступаться за партнера, – сообщил Меньшиков. – Первый удар прошел вскользь. Сзади на меня набросился Ряйсянен, и с ним мы вступили в клинч.

– Правильно поступили в тот момент?

– Безусловно, нельзя давать в обиду своих игроков. Сопернику нужно показывать, что с нами такое не пройдет. Тем более они потенциальные соперники в первом раунде плей-офф. Уже сейчас идет закалка.

– Главный тренер поддержал ваши действия на пресс-конференции. Что он вам сказал?

– Ничего. Он – немногословный человек. Если он так сказал на пресс-конференции, то это многое значит.

– Вчерашняя победа над "Йокеритом", равно как и над "Спартаком". Улучшила атмосферу в раздевалке?

– Однозначно. Плей-офф – на носу, и нужно набирать ход, особенно с таким серьезным соперником.

– Лидеры вернулись из сборной, и Шипачев бьет один рекорд за другим.

– Пусть и дальше набирает ход и продолжает в том же духе.

– В нынешней форме "Динамо" способно пройти несколько раундов в Кубке Гагарина. У вас особый настрой на плей-офф, учитывая, что контракт заканчивается уже весной?

– Конечно, проявлять свои лучшие стороны в каждой игре и побеждать вместе с командой, и неважно какой у тебя контракт и сколько остается до его завершения – месяцы, год или несколько лет. (Евгений Белоусов)

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