Виталий Меньшиков: "Нельзя давать своих в обиду, особенно потенциальному сопернику по плей-офф"

Защитник московского "Динамо" Виталий Меньшиков в разговоре с корреспондентом "СЭ" объяснил вчерашнюю стычку в матче с "Йокеритом" и поделился ожиданиями от последних матчей регулярки и Кубке Гагарина.
– Иконен бросился на Аслана Раисова, и я без вопросов полетел вступаться за партнера, – сообщил Меньшиков. – Первый удар прошел вскользь. Сзади на меня набросился Ряйсянен, и с ним мы вступили в клинч.
– Правильно поступили в тот момент?
– Безусловно, нельзя давать в обиду своих игроков. Сопернику нужно показывать, что с нами такое не пройдет. Тем более они потенциальные соперники в первом раунде плей-офф. Уже сейчас идет закалка.
– Главный тренер поддержал ваши действия на пресс-конференции. Что он вам сказал?
– Ничего. Он – немногословный человек. Если он так сказал на пресс-конференции, то это многое значит.
– Вчерашняя победа над "Йокеритом", равно как и над "Спартаком". Улучшила атмосферу в раздевалке?
– Однозначно. Плей-офф – на носу, и нужно набирать ход, особенно с таким серьезным соперником.
– Лидеры вернулись из сборной, и Шипачев бьет один рекорд за другим.
– Пусть и дальше набирает ход и продолжает в том же духе.
– В нынешней форме "Динамо" способно пройти несколько раундов в Кубке Гагарина. У вас особый настрой на плей-офф, учитывая, что контракт заканчивается уже весной?
– Конечно, проявлять свои лучшие стороны в каждой игре и побеждать вместе с командой, и неважно какой у тебя контракт и сколько остается до его завершения – месяцы, год или несколько лет. (Евгений Белоусов)