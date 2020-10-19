Виталий Меньшиков: «Если не нужен «Сибири», готов проявить себя там, где смогут использовать мои сильные стороны»

Защитник «Сибири» Виталий Меньшиков прокомментировал решение клуба выставить его на драфт отказов, а также рассказал, что в 31 год не считает себя ветераном.

— В чем, на ваш взгляд, причина такого решение «Сибири»?

— Откровенно говоря, я просто не знаю. Считаю, что честно выполнял свою работу, а причины мне указаны не были.

— Может ли быть такое, что вам вменяется в вину снижение спортивного мастерства?

— Не думаю, что такое возможно. В любом случае, это надо доказать, но даже по статистике видно, что я играл как минимум не слабее других защитников. Судится с «Сибирью» нет смысла. Я предпочитаю играть в хоккей, а не тратить время на разбирательства.

— Может быть, руководство хочет таким образом снизить ваш контракт?

— Не хотел бы об этом думать. Если менеджмент «Сибири» таким образом признает, что ошибся, подписав со мной контракт, то не считаю, что должен расплачиваться за чужие ошибки. Если не нужен новосибирскому клубу, готов проявить себя там, где смогут использовать мои сильные стороны.

— Чем, на ваш взгляд, вы можете помочь?

— Сейчас многие клубы испытывают кадровые проблемы, во многих страдает защитная линия. Здорово, что играет много молодежи, однако молодежь растет именно во взрослом, мужском хоккее. Опыт, физическая сила нужны при надежной игре в обороне и для защиты партнеров, особенно молодых. Спортивным менеджерам клубов мои сильные стороны хорошо известны. Не считаю себя ветераном. Я в хорошем хоккейном возрасте, чувствую себя лучше, чем в 25.