Виталий Кравцов: «В Америке сразу сказал, что надо мной шутить не надо, потому что я в Челябинске жил»

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов поделился эмоциями от возвращения в Челябинск, а также рассказал о ближайших планах в России.

— Всегда с позитивом сюда возвращаюсь, многие ребята знакомы, все тепло приняли, легко нашел общий язык с командой, с тренерским штабом, — приводит слова Кравцова официальный сайт «Трактора».

Прилетели родители, с ними тоже давно не виделся. Мама в Америку прилетала, у отца визы нет. Папа пришел на арену, мама переживает — на трибунах все всех ругают, ей как-то не по себе от этого. Она на арену нечасто ходит, а отец пришел. Приятно, что смотрят родные с трибуны, ребята почти все по-русски разговаривают.

Американский юмор? Он больше такой как бы «грязный», могут и из близких кого-то задеть. Нельзя рассказывать, какие там шутки. Я сразу сказал, что надо мной так шутить не надо, потому что я в Челябинске жил.

Цели в «Тракторе»? Пока что перед собой я никаких целей не ставлю, поставили цель командную. Потому что сейчас не очень хорошее положение. Нужно всем забыть про свои очки, голы и делать общее благое дело, во благо команды. Стараться, выкладываться, биться, выигрывать очки. Нам нужны очки очень сильно.

В НХЛ Виталий Кравцов был задрафтован клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2018 году в первом раунде под общим девятым номером. Этим летом он отправился в Северную Америку, но не смог закрепиться в НХЛ. Проведя несколько матчей в фарм-клубе, Кравцов воспользовался опцией в контракте, которая позволяла ему вернуться в КХЛ.

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