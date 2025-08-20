Кравцов об отказе от контракта с «Трактором»: «Мне хотели урезать зарплату. Лучше проведу сезон в АХЛ»

Экс-нападающий «Трактора» Виталий Кравцов в интервью «СЭ» прокомментировал интервью генменеджера клуба Алексея Волкова, который рассказал про неудачные переговоры с хоккеистом.

— Во время сезона со мной никто не разговаривал по поводу контракта. Да, после него я попросил три недели подумать над предложением из НХЛ, но нам сразу в «Тракторе» сказали, что денег может не остаться. У меня не было завышенных требований, я вообще был готов быть пятым по контрактам среди всех, но в предложении от клуба мне урезали зарплату по сравнению с прошлым годом, учитывая бонусы. Начались переговоры. Сразу же сказал, что такое предложение неправильное, на мой взгляд, лучше я в АХЛ сезон проведу.

— Чем все закончилось?

— Ничем. Сказали, что нет денег, и я подписался с «Ванкувером».

— Но Волков говорит, что переговоры шли долго?

— За лето я ни разу ни с кем не говорил. Был звонок от Ивана Савина (гендиректора «Трактора». — Прим. «СЭ»), причем странный. Он попросил принять решение скорей, иначе деньги закончатся. Это все переговоры, какие были.

Ранее Волков в интервью Sport24 заявил, что «Трактор» предлагал хоккеисту хорошие условия и рассчитывал, что Кравцов продлит контракт с клубом.