Виталий Кравцов: «Приятно забросить свою первую шайбу после возвращения»

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:5).

— У «Автомобилиста» шайба заходила в ворота, он смог реализовать свои моменты, а мы — нет, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Приятно забросить свою первую шайбу после возвращения — после голов всегда эмоции положительные. Однако счет на табло «смазал» впечатления.

«Автомобилист» показал, что с ним можно играть, и у нас были хорошие возможности, но мы забили всего три гола, а могли забросить гораздо больше. Сегодня удача была на стороне соперника. У нас сейчас время подумать — десять дней паузы, потом уже будем показывать свой хоккей и стараться выигрывать.

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