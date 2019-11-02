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Виталий Кравцов: «Приятно забросить свою первую шайбу после возвращения»

19:38
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Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:5).

—  У «Автомобилиста» шайба заходила в ворота, он смог реализовать свои моменты, а мы — нет, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Приятно забросить свою первую шайбу после возвращения — после голов всегда эмоции положительные. Однако счет на табло «смазал» впечатления.

«Автомобилист» показал, что с ним можно играть, и у нас были хорошие возможности, но мы забили всего три гола, а могли забросить гораздо больше. Сегодня удача была на стороне соперника. У нас сейчас время подумать — десять дней паузы, потом уже будем показывать свой хоккей и стараться выигрывать.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/11/02/458902.html

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