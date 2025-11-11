Хоккей
11 ноября, 11:35

Кравцов попал в состав «Трактора» на следующий день после официального возвращения

Руслан Минаев

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов попал в состав челябинцев на матч FONBET чемпионата КХЛ против «Амура».

10 ноября 25-летний форвард подписал соглашение до конца сезона-2027/28. Игра «Амур» — «Трактор» состоится 11 ноября. Начало — в 12.15 по московскому времени.

Виталий Кравцов.Кажется, мечты Кравцова об НХЛ разрушились окончательно. Форвард подписал длительный контракт с «Трактором»

В августе Кравцов пробовал вернуться в НХЛ и подписал двусторонний контракт с «Ванкувером» на один год. Нападающий сыграл в двух предсезонных матчах за канадскую команду и не отметился результативными действиями. В начале ноября «Кэнакс» выставили россиянина на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта.

Кравцов выступает в системе «Трактора» с 2016 года с перерывами и теперь возвращается в челябинский клуб из Северной Америки в четвертый раз. В сезоне КХЛ-2024/25 форвард провел 66 матчей в регулярном чемпионате и набрал 58 (27+31) очков, в плей-офф он забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 19 играх.

Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 26 20 6 42
2 Ак Барс 25 16 9 34
3 Авангард 24 14 10 31
4 Автомобилист 27 14 13 31
5 Трактор 26 13 13 31
6 Нефтехимик 26 14 12 29
7 Амур 25 10 15 24
8 Салават Юлаев 25 10 15 22
9 Барыс 26 8 18 21
10 Адмирал 23 8 15 20
11 Сибирь 25 7 18 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 18 8 38
2 Торпедо НН 28 18 10 38
3 Динамо Мн 25 16 9 35
4 Северсталь 25 16 9 32
5 Динамо М 24 15 9 31
6 Спартак 25 13 12 29
7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
8 ЦСКА 25 12 13 26
9 СКА 25 11 14 26
10 Лада 26 8 18 19
11 Сочи 23 5 18 14
Результаты / календарь
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
13.11 16:30 Авангард – Трактор - : -
13.11 19:00 Ак Барс – Динамо М - : -
Все результаты / календарь

