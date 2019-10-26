Виталий Кравцов: «Почему вернулся из НХЛ? Тут много о чем можно рассказать»

Нападающий Виталий Кравцов, вернувшийся из «Рейнджерс» в «Трактор», в интервью «СЭ» рассказал о причинах такого решения.

— Почему вы возвращаетесь из НХЛ?

— Тут много о чем можно рассказать. Те, с кем я близко общаюсь, знают, почему я хочу вернуться. Распространяться для широкой публики не хочу.

— Тогда попытаюсь понять наводящими вопросами. Почему вы оказались в фарм-клубе «Рейнджерс» — «Хартфорде»? Ведь вы очень неплохо смотрелись в предсезонных играх.

— Мне сказали, что я не игрок 3-4 звена, проводить на льду по 5-6 минут — бессмысленно и нужно ехать набираться опыта в «Хартфорд». Мне кажется, это стандартные для всех игроков слова тренера в таких случаях. Еще дословно: «Мы доверяем нашим специалистам в фарм-клубе, они помогут тебе побыстрее вернуться в Нью-Йорк». (Алексей Шевченко)

«Не стал просить Панарина, чтобы он помог попасть в «Рейнджерс». Я — за честный спорт»