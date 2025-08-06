Кравцов обратился к болельщикам «Трактора»: «Однажды черно-белый — навсегда черно-белый»

Бывший нападающий «Трактора» Виталий Кравцов обратился к болельщикам команды.

Челябинский клуб объявил об уходе 25-летнего хоккеиста 6 августа. Он подписал годичный контракт с «Ванкувером».

«Прежде всего — спасибо вам, болельщики. Вы — невероятные. Та атмосфера, которую вы создаете — на арене, вокруг неё, во всём городе и даже за его пределами, — это невозможно передать словами. Быть частью этого, выходить на лед в чёрно-белой форме, ощущать вашу поддержку — это не просто честь, это мечта. Мечта каждого мальчишки, который когда-то с замиранием сердца надевал джерси «Трактора».

Спасибо тренерскому штабу и каждому из моих партнёров. Мы стали единым целым. Мы сделали шаг вперед. От всей души и сердца я говорю «Спасибо». Однажды черно-белый — навсегда черно-белый», — написал Кравцов в соцсетях.

В сезоне-2024/25 Кравцов сыграл в 66 матчах за «Трактор» и набрал 58 (27+31) очков в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф у него 7 (6+1) очков в 19 играх.