Кравцов обратился к болельщикам «Трактора»: «Однажды черно-белый — навсегда черно-белый»
Бывший нападающий «Трактора» Виталий Кравцов обратился к болельщикам команды.
Челябинский клуб объявил об уходе 25-летнего хоккеиста 6 августа. Он подписал годичный контракт с «Ванкувером».
«Прежде всего — спасибо вам, болельщики. Вы — невероятные. Та атмосфера, которую вы создаете — на арене, вокруг неё, во всём городе и даже за его пределами, — это невозможно передать словами. Быть частью этого, выходить на лед в чёрно-белой форме, ощущать вашу поддержку — это не просто честь, это мечта. Мечта каждого мальчишки, который когда-то с замиранием сердца надевал джерси «Трактора».
Спасибо тренерскому штабу и каждому из моих партнёров. Мы стали единым целым. Мы сделали шаг вперед. От всей души и сердца я говорю «Спасибо». Однажды черно-белый — навсегда черно-белый», — написал Кравцов в соцсетях.
В сезоне-2024/25 Кравцов сыграл в 66 матчах за «Трактор» и набрал 58 (27+31) очков в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф у него 7 (6+1) очков в 19 играх.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|25
|15
|10
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|14.11
|19:00
|Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|14.11
|19:30
|Спартак – Северсталь
|- : -