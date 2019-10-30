Виталий Кравцов: «Не заметил серьезных изменений в КХЛ»

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов поделился впечатлениями от первого матча после возвращения в КХЛ. Челябинцы победили минское «Динамо» — 4:1.

— Положительные впечатления, первый матч — и выиграли, больше уверенности добавилось, — цитирует Кравцова официальный сайт КХЛ. — Пробежался, продышался, цеплялся за шайбу. Конечно, после перелета было тяжело, но из игры я не выпадал и понимал, что происходит на льду. Все играют в быстрый хоккей. В команде меня встретили хорошо, здесь все хорошие парни. То, что меня поставили в первое звено, не играет никакой роли. У нас каждый выходит и делает свою работу во благо команды. КХЛ с каждым годом становится сильнее, ровнее, но каких-то серьезных изменений я не заметил.

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