Форвард «Трактора» Кравцов: «Гру заставляет полностью выкладываться на тренировках»
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Бенуа Гру.
«Много обращает внимание на детали. На тренировках заставляет выкладываться полностью — не криком, а своим присутствием. Это полезно для всех ребят, в том числе и для меня. Пока всем все нравится и стараемся выполнять то, что требует тренер. Дай бог, в сезоне будет получаться», — приводит слова Кравцова «РБ Спорт».
В первом матче нового сезона КХЛ «Трактор» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 4 сентября.
Источник: «РБ Спорт»
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