Абрамов: «У ЦСКА еще много ошибок, каждая игра преподносит что-то новое»

Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов отметил, что команде удалось изменить ситуацию в FONBET чемпионате КХЛ только за счет каждодневной работы.

— У ЦСКА была провальная первая половина регулярного чемпионата, в конце ноября вы даже были вне зоны плей-офф. За счет чего сумели переломить ситуацию и существенно подняться в таблице в последние три месяца?

— Только за счет работы. Честной каждодневной работы. Это дало свои плоды. Нужно продолжать и не останавливаться.

— Можно сказать, что команда уже построена и вы готовы к плей-офф?

— Повторюсь, концентрируемся на каждом следующем дне. Готовимся, работаем.

— Что еще надо улучшать вам, чтобы в плей-офф бороться за Кубок Гагарина?

— До совершенства очень тяжело дойти. Но у нас еще много ошибок, каждая игра преподносит что-то новое. Все это надо разбирать. И мы это делаем, чтобы быть максимально готовыми к плей-офф.

ЦСКА набрал 74 очка в 60 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции.

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