КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Вишневский стал игроком «Спартака»

17:06
Теги:

Защитник Иван Вишневский стал игроком «Спартака», информирует пресс-служба клуба. Контракт заключtн до 30 апреля 2020 года.

31-летний защитник 2 последних сезона играл в «Автомобилисте», в КХЛ также выступал за «Атлант», «Салават Юлаев», «Торпедо» и «Трактор». В общей сложности сыграл 487 матчей, набрав 144(47+97) очка.

Вишневский выступал за «Автомобилист» с лета 2018 года. В текущем сезоне игрок провел 20 матчей в КХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка при коэффициенте полезности «-6».

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир