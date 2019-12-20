Защитник Иван Вишневский стал игроком «Спартака», информирует пресс-служба клуба. Контракт заключtн до 30 апреля 2020 года.

31-летний защитник 2 последних сезона играл в «Автомобилисте», в КХЛ также выступал за «Атлант», «Салават Юлаев», «Торпедо» и «Трактор». В общей сложности сыграл 487 матчей, набрав 144(47+97) очка.

Вишневский выступал за «Автомобилист» с лета 2018 года. В текущем сезоне игрок провел 20 матчей в КХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка при коэффициенте полезности «-6».

Иван Вишневский стал игроком «Спартака», контракт заключён до 30 апреля 2020 года. 31-летний защитник 2 последних сезона играл в «Автомобилисте», в КХЛ также выступал за «Атлант», «Салават Юлаев», «Торпедо» и «Трактор». В общей сложности сыграл 487 матчей, набрав 144(47+97) очка. pic.twitter.com/3wSNcnZZ8y — Spartak Moscow (@spartak_hc) December 20, 2019

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