Вишневский объяснил, почему «Спартак» не смог избежать овертайма в матче с «Витязем»

Защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский прокомментировал победу над «Витязем» (4:3 ОТ) в FONBET чемпионате КХЛ.

«Наверное, нам не хватило реализации, чтобы избежать овертайма. У нас были моменты, но мы не забили. Немного рискованно играли. Но самое важное, что выиграли. Сейчас для нас главное, что добыли победу и два очка, в овертайме или в основное время — неважно», — цитирует Вишневского Legalbet.

После 20 матчей красно-белые с 27 очками занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.