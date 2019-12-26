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Вилле Покка — о поражении от «Трактора»: «В КХЛ нет легких матчей»

00:05
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Защитник «Авангарда» Вилле Покка после поражения от «Трактора»? (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи.

«Нам нужно действовать лучше с самого старта матча и реализовывать моменты, которые мы создаем, — приводит слова Покка пресс-служба «Авангарда». — Шайба скакала, а им удалось забить пару голов. Такое иногда случается. Ключевой момент матча? Когда они забили второй гол и повели 2:1. До конца третьего периода оставалось не так много времени. Естественно, мы давили, но шайба не нашла свой путь в их ворота во второй раз.

В КХЛ нет легких матчей. Все игры сложные. На каждую встречу нужно выходить максимально готовым и стараться изо всех сил, как только шайба коснется льда. Бывают моменты, когда проигрываешь, но нужно продолжать идти вперед».

Дополнительная информация

https://www.hawk.ru/news/37373/

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